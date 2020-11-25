Назарбаев: Надо верить в свои силы

Елбасы поручил организовать слаженную работу республиканского и региональных штабов.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев высказался о предвыборной программе партии Nur Otan, передает корреспондент zakon.kz.

Озвученная сегодня Президентом программа партии Nur Otan - это амбициозные в то же время просчитанные цели, подкрепленные финансами и человеческими ресурсами. Программа является логическим продолжением нашего курса реформ. На протяжении всех лет независимости я ставил ясные цели и говорил, что для их достижения нужно упорно много работать и преодолевать новые трудности, и сейчас так же. Я эту программу, предложенную Президентом, поддерживаю. Наши общие задачи - сплотиться и работать вместе. Надо верить в свои силы, любить Родину и делать все возможное для ее прогресса, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что партия Nur Otan обладает опытом проведения реформ и политической волей для реализации намеченного плана.

Программу партии надо исполнить. Я уверен, что она будет исполнена. Она позволит обеспечить дальнейшую модернизацию нашей станы, повысит качество жизни всех казахстанцев, - добавил Елбасы.

Для успешного проведения кампании он поручил организовать слаженную работу республиканского и региональных штабов. Всем кандидатам, активистам и доверенным лицам посетить регионы и рассказать о предвыборной программе.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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