Цены на дома влияют на рождаемость в Китае - опрос

Несмотря на бэби-бум в 2016 году, рождаемость в Китае продолжала падать.

Покупка более просторного дома для воспитания большего числа детей обходится так дорого, что семьи решают не заводить второго ребенка, тем самым подрывая усилия правительства страны по увеличению численности населения. Об этом свидетельствуют данные опроса портала недвижимости Ke Holdings,передает zakon.kz.

Более трети опрошенных из 1500 семей в 179 городах заявили, что главной причиной отказа от второго ребенка является тяжелое экономическое бремя.

По мнению портала, проблема настолько серьезна, что у правительства не останется иного выбора, кроме как ввести более жесткие меры по сдерживанию роста цен на недвижимость.

South China Morning Post напоминает, что в 2015 году Китай отказался от политики одного ребенка, которая соблюдалась в течение более чем 35 лет. Однако стремительный рост цен на жилье в стране может серьезно помешать усилиям Пекина по повышению рождаемости и обращению вспять процесса старения населения.

Несмотря на бэби-бум в 2016 году, рождаемость в Китае продолжала падать. В прошлом году в стране было зарегистрировано 14,65 миллиона новорожденных. Уровень рождаемости упал ниже 10,5 на 1000 человек, что является самым низким показателем за последние 50 лет.

Они просто не могут позволить себе купить дом побольше, особенно в таких городах, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Даже если молодые пары действительно верят, что еще один ребенок сделает семью счастливее, реальность сдерживает их желание, - сказал старший аналитик компании Ke.com Янь Цзиньцян.

Результаты опроса показали, что Пекин и Шанхай заняли самое низкое место среди всех 31 провинциальных городов Китая. Более половины опрошенных считают, что дом с тремя спальнями был бы подходящим для воспитания двух детей. Это будет стоить около 6,7 миллиона юаней (432 млн тенге) в Пекине и почти 6 миллионов юаней (386 млн тенге) в Шанхае и Шэньчжэне.

Директор Шанхайского Института исследований и разработок E-house China Ян Юэцзинь отметил, что в будущем власти обязательно введут меры по сдерживанию цен на жилье, поскольку это напрямую влияет на желание заводить больше детей.

Согласно прогнозам международного рейтингового агентства S&P, правительственные меры по рынку жилья должны привести к 5% падению цен на жилье в 2021 году.

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