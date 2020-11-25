Самый опасный симптом коронавируса назвали эксперты

Симптомы одышки – посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания. Человек в покое, а дышит, будто бегал или по лестнице поднимался.

Потеря обоняния уже считается самым специфичным симптомом коронавируса. Есть у этой инфекции и самый опасный симптом, передает zakon.kz.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний - это самое грозное проявлением коронавируса, пишет Национальная служба новостей.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что одышку нельзя считать специфическим симптомом коронавируса.

Самый специфичный симптом коронавируса - это отнюдь не одышка, а потеря обоняния. Одышка – это самый опасный симптом. Она говорит о том, что у человека начинает развиваться дыхательная недостаточность. Это в скором времени может привести к тяжелому состоянию, может понадобиться госпитализация и реанимация, - сказал он.

Но к врачу нужно обращаться в любом случае, если вы заболели.

Повышение температуры, кашель, боли в грудной клетке, в животе, одышка, потеря обоняния – все это требует обращения к врачу, возможно, сдачи теста на коронавирусную инфекцию. Она очень коварна, принимает разные формы. В одной семье по-разному протекает. Особенно если люди в возрасте или у них есть какие-то хронические заболевания, обязательно нужно к врачу обращаться. Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации "на трубке" лежит, - отметил врач.

Нехватку кислорода в крови можно оценить самостоятельно, без специальных приборов.

Эти симптомы – посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания. Человек в покое, а дышит, будто бегал или по лестнице поднимался. Эти симптомы настораживают, потому что может развиваться дыхательная недостаточность. Если есть возможность, можно приобрести прибор, он более точно покажет насыщение крови кислородом, - заключил Болибок.

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