Военные Алматы помогли детям с ограниченными возможностями

Подарить надежду на жизнь решили воспитанники ВТШ.

Воспитанники Алматинского филиала РГКП "Военно-техническая школа Министерства обороны РК" приняли участие в благотворительной акции "Подари надежду на жизнь", передает zakon.kz.

Акция прошла в городском Центре крови Управления общественного здоровья Алматы. В благотворительном мероприятии по сдаче крови приняли участие 18 воспитанников шестого потока и преподаватели школы.

Любовь к Родине проявляется не только в ее защите, но и в оказании содействия и поддержки, в заботе о ближнем. Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кому она необходима, – сказал воспитанник школы Павел Грошев.

Благотворительность для ВТШ уже давно стала доброй традицией: военные не только сдают кровь для медорганизаций, но и проводят новогодние елки в детских домах, берут некоторые из них под свое шефское крыло, делают подарки детям, приводят в порядок территорию подшефных объектов и участвуют в организации различных спортивных соревнований.

Альберт Ахметов

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