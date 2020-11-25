Возвращение Дариги Назарбаевой в большую политику было ожидаемым - политолог

Не исключено, что в новом созыве Мажилиса она возглавит один из комитетов, либо даже может стать вице-спикером - Чеботарев.

Казахстанский политолог Андрей Чеботарев прокомментировал итоги прошедшего сегодня съезда партии Nur Otan и отметил, что возвращение Дариги Назарбаевой в большую политику было ожидаемым, передает zakon.kz.

Итак, съезд партии Nur Otan завершен. По ее списку в Мажилис Парламента будут баллотироваться 126 человек. Среди них присутствуют только 22 действующих парламентария, включая спикера Нурлана Нигматулина. 77 кандидатов были участниками праймериз. Так что состав претендентов на депутатские мандаты в новом созыве нижней палаты парламента обновлен более чем на 50%. Главное, чтобы соответствующее количество впоследствии перешло в качество, - написал он на своей странице в Facebook.

При этом политолог отметил, что вполне ожидаемым было возвращение в большую политику Дариги Назарбаевой.

Не исключено, что в новом созыве Мажилиса она возглавит один из комитетов, либо даже может стать вице-спикером. Интересно также присутствие в партийном списке действующего премьера Аскара Мамина. Учитывая, что возглавляемое им правительство сложит свои полномочия с началом работы Мажилиса VII созыва, он может либо вновь быть переназначен на свой пост, либо пополнить ряды парламентариев, - считает политолог.

Кроме того, он отметил, что из знаковых фигур от партии Nur Otan также баллотируются первый зампредседателя партии Бауыржан Байбек, руководитель президентской администрации Ерлан Кошанов и председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов.

"Так что поствыборный период обещает ознаменоваться серьезными кадровыми перестановками в системе власти. Отдельно отмечу участие в выборах моих коллег по научной среде и Национальному совету общественного доверия при Президенте РК Айдоса Сарыма, Ерлана Саирова, Берика Абдыгалиулы, Саясата Нурбека и Каната Нурова. Знаю и уважаю каждого из них и их право на свой политический выбор. Если они по итогам предстоящих выборов станут депутатами Мажилиса, то за качество законодательной работы с участием любого из них можно быть спокойным", - резюмировал Андрей Чеботарев.

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