Когда в Алматы примут дизайн-код

В этом году многие летние площадки города уже были оформлены с учетом общих требований.

Внедрение дизайн-кода в Алматы – это пилотный проект для Казахстана. О том, когда новые правила оформления фасадов вступят в силу, рассказали корреспонденту zakon.kz в Управлении городского планирования и урбанистики.

Разработка дизайн-кода началась в Алматы в 2017 году. Понятно, что столь масштабный документ требует тщательной проработки, творческого подхода и четко прописанных правил. По ряду пунктов проводились общественные слушания. Однако пандемия внесла коррективы: общественные слушания на время прекратились.

Сейчас работа по созданию Единых правил продолжается. Естественно, что проект Дизайн-кода будет представлен для обсуждения горожанам. Сроки возобновления общественных слушаний по внедрению документа будут зависеть от эпидситуации в городе и стране, - сказали в Управлении городского планирования и урбанистики в ответ на официальный запрос.

Впрочем, отдельные элементы будущего дизайн-кода постепенно внедряются в Алматы

В этом году многие летние площадки города уже были оформлены с учетом общих требований. А некоторые крупные точки общепита при подготовке к ремонту или реконструкции уже обращаются за рекомендациями по оформлению здания и прилегающей территории в наше Управление, - отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что сам дизайн-код планировали окончательно подготовить к концу текущего года, чтобы утвердить его в 2021 году.

В целом дизайн-код - это такой документ, который должен обеспечить стабильность развития архитектурных решений в Алматы и обеспечить единый стандарт как для предпринимателей так и для горожан. Дизайн-кодом будет оформляться сохранение всех фасадов зданий, это просто правила, при которых создаются условия, чтобы было системно и упорядочено все вокруг. При этом алматинцам обещали, что с принятием дизайн-кода разово заставлять всех переделывать фасады не будут, но на новые реконструкции он уже будет распространяться.

Альберт Ахметов

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