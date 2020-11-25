НОК Казахстана и kundelik.kz запустили совместный проект по школьной физкультуре

Видеоуроки по физкультуре для школьников разработаны опытными педагогами с учетом возрастных и гендерных особенностей детей.

"Бізбен жаса" ("Делай с нами") – именно с таким лозунгом 25 ноября стартовал совместный образовательный проект Национального Олимпийского комитета Казахстана и сайта kundelik.kz "Олимпийский урок". Лучшие спортсмены страны подключились к проекту, направленному на физическое воспитание и популяризацию здорового образа жизни среди школьников, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Видеоуроки по физкультуре для школьников разработаны опытными педагогами с учетом возрастных и гендерных особенностей детей.

Поскольку удаленная система образования стала частью жизни учеников и их родителей, что включает в себя домашний образ жизни и часы за мониторами компьютеров, - поддержка физической активности среди детей стала как никогда актуальной. Именно поэтому инициаторы проекта уверены, уроки физкультуры от лучших спортсменов Казахстана будут высоко оценены, прежде всего, родителями школьников.

Сегодня, в период современных реалий, особенно важно поддерживать физическое здоровье как нас самих, так и наших детей. С учетом удаленных занятий подрастающее поколение еще чаще проводит время за мониторами. При этом физическая активность буквально сводится к минимуму, что влияет на полноценное развитие ребенка. Поэтому Национальный Олимпийский комитет Казахстана и наши олимпийцы предлагают практическую помощь в проведении уроков физкультуры, которые по сути являются первым шагом в карьере любого спортсмена. Мы часто говорим, что чемпионы родом из детства, так что решение запустить подобный проект, направленный на общее развитие физического здоровья детей, является ответственным шагом. Благодарим kundelik.kz за поддержку нашей инициативы и уверены, что совместный проект найдет отклик не только среди школьников, но и среди учителей физической культуры всей страны, - говорит генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

Уроки доступны на образовательной платформе kundelik.kz и Youtube-канале Национального Олимпийского комитета страны. Участниками проекта стали такие атлеты Олимпийской команды Казахстана, как боксер Василий Левит, пловец Дмитрий Баландин, дзюдоист Елдос Сметов, гимнастка Адиля Тлекенова, борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев, фехтовальщик Эльмир Алимжанов и многие другие яркие представители казахстанского спорта. Кроме этого, спортсмены проведут для школьников онлайн-вебинары, где расскажут о своем опыте знакомства со спортом.

Мы ранее подписали соглашение с Национальным Олимпийским комитетом Республики Казахстан о популяризации физической культуры и широкого распространения медиа-контента от наших ведущих спортсменов. Теперь, месяц спустя, совместно с Национальным Олимпийским комитетом Республики Казахстан с привлечением именитых спортсменов нашей страны мы запускаем первые уроки для школьников Казахстана в системе Күнделік. Мы уверены, что уроки будут полезны детям, укрепят их здоровье, популяризирует занятия спортом для всех возрастов. Уверен, что наши дети будут рады общению с чемпионами и заслуженными деятелями спорта нашей Родины! Особо хочу поблагодарить коллег из Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, спортсменов Казахстана и всех, кто приложил усилия, для реализации такого контента и уроков за столь короткое время. Мы продолжим эту работу в течении всего данного учебного года, - говорит генеральный директор Күнделік, Мухтар Ильясов.

Также, с запуском проекта для пользователей платформы kundelik.kz стартовал конкурс "Мой #TeamKZ". Чтобы выиграть новый планшет и многие другие уникальные подарки от Национального Олимпийского комитета Казахстана, школьникам необходимо предложить свой вариант эмблемы Олимпийской команды нашей страны. Стоить отметить, что регламентом конкурса участникам предоставляется полная свобода творчества. Следующий этап проекта намечен на третью и четвертую четверти учебного года. На этой стадии сделан акцент на специализированные тренировки по различным олимпийским видам спорта.





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