Как COVID-19 поменяет платежные системы банков – исследование

Активнее всего платежные инновации внедряются в США.

Пандемия коронавируса привела к росту рынка цифровых платежей. Чтобы оставаться конкурентоспособными, банкам необходимо модернизировать свои платежные системы. К таком выводу пришли авторы исследования, основанного на опросе 120 руководителей финансовых организаций по всему миру, передает zakon.kz.

По прогнозам исследователей из Accenture, к 2023 году около 420 млрд транзакций на сумму 7 трлн долларов, осуществляющихся сегодня наличными, станут проводиться с помощью карт и цифровых платежей. К 2030 году этот объем возрастет до 48 трлн долларов. Стремительная цифровизация расчетов создает дополнительное давление на банковский бизнес. Из-за этого 75% опрошенных руководителей банков заявили, что пандемия ускорила их планы по модернизации платежных систем. Столько же опрошенных считают, что модернизация платежной системы обусловлена изменениями в национальной платежной инфраструктуре и регулировании. В числе причин респонденты называли совершенствование систем межбанковских платежей, новые отраслевые стандарты с ISO20022 и инициативы открытого банкинга.

"Индекс прорывных изменений в платежной отрасли" показывает, что активнее всего платежные инновации внедряются в США. Следом идет Великобритания, где потребители выбирают новые способы оплаты, а небанковские организации используют все возможности предоставлять клиентам платежные услуги. В Китае наличные платежи быстро вытесняются мобильными кошельками. Так 76% транзакций в 2019 году приходилось на мобильные кошельки (тогда как в 2014 составляли всего 12%). Потребители в Китае уже несколько лет используют мобильные приложения и QR-коды для оплаты в ресторанах и магазинах.

Многие из опрошенных Accenture руководителей назвали рост доходов ключевой целью своих программ модернизации платежей. Несмотря на это только 13% респондентов заявили, что доходы их банка от платежей выросли более чем на 6% по сравнению со среднерыночным темпом роста за последние три года. При этом лишь 16% ожидают роста доходов от платежей более чем на 5% по сравнению с ожидаемым средним темпом роста в ближайшие три года.

В частности, 65%, руководителей финансовых организаций заявили, что стоимость поддержания старых технологий в их платежных системах препятствует их способности инвестировать в новые клиентские решения. Например, несмотря на то что многие банки внедрили облачные системы в других частях своего бизнеса для повышения операционной устойчивости, только 38% банков инвестируют в облачные решения для платежей.

Развитие платежных систем банков буксует из-за внедрения точечных технологических решений ради соответствия новым стандартам и снижения затрат. В новой реальности значимых изменений можно достичь, лишь поставив модернизацию платежей среди бизнес-приоритетов и не отдавая ее на откуп IT-департаменту. Успеха достигнут банки, которые уделят больше внимания гибкой ИТ-архитектуре и облачным технологиям, интегрированным в рамках всего бизнеса, — рассказал один из авторов исследования Сулабх Агарвал.

Подготовил Альберт Ахметов

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