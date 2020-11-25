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Казахстан отправил в Кыргызстан 2 млн масок

Также направлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких "Кокчетав-4П".

Фото : МИИР РК25 ноября 2020, 15:17

Гуманитарный груз в Кыргызстан отправлен МИИР РК, сообщает zakon.kz.

Сегодня Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева и постановления Правительства РК № 763, в Кыргызскую Республику большегрузным автотранспортом направлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких "Кокчетав-4П" и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях, - сообщили в ведомстве.

Стоимость аппаратов ИВЛ "Кокчетав-4П" завода АО "Тыныс" составляет 328 млн тенге, медицинских масок производства ТОО "Dolce pharm" и ТОО "Mega pharm" - 61 млн тенге.


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