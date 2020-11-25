Наркогруппировку задержали в ВКО

Они занимались сбытом синтетических психотропных веществ посредством Интернет.

Наркогруппировку задержали в Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно со спецподразделением воинской части 5518 Национальной гвардии РК пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом психотропных веществ в особо крупных размерах через тайники-закладки на территории областного центра.

Установлено, что в преступную наркогруппу входили 6 мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, которые занимались сбытом синтетических психотропных веществ посредством Интернет - ресурсов на территории областного центра через "тайники-закладки".

В тайниковых закладках, которые фигуранты успели разложить до момента задержания, полицейские изъяли свертки с наркотическим средством синтетического происхождения. Согласно результатам исследования, проведенного специалистами в полиэтиленовых пакетах, находилось психотропное вещество около 3 500 разовых доз синтетических психотропов, - сказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Оперативники в ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 1 кг. Примерная стоимость изъятых наркотических средств на "черном рынке" составляет более 35 млн тенге.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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