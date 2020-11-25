47 завозных случаев коронавируса выявлено в Алматы

Из-за отсутствия справки депортировали 23 иностранца.

С 6 по 23 ноября в международный аэропорт Алматы прибыло 389 рейсов с 52 733 пассажирами. Из них со справками с отрицательным результатом на COVID-19 было 47 627человек, без справки — 5083, передает zakon.kz.

В карантинный стационар для сдачи ПЦР-анализа госпитализировали 5060 человек. Получено 47 положительных результатов, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Из-за отсутствия справки депортировали 23 иностранца.

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