Меган Маркл рассказала о выкидыше

Потеря ребенка - невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором мало кто говорит.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, как потеряла своего второго ребенка в авторской колонке New York Times, передает zakon.kz.

По ее словам, выкидыш произошел в июле.

Это было июльское утро, которое начиналось так же обычно, как и любой другой день: приготовить завтрак. покормить собаку, принять витамины, найти пропавший носок. Собрать волосы в хвост, прежде чем вытащить сына из кроватки. Сменив ему подгузник, я почувствовала резкую боль. Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих, веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением. Прижимая к себе первенца, я понимала, что теряю второго, - написала она.

Несколько часов спустя она уже лежала на больничной койке держа Гарри за руку.

Сидя на больничной койке и наблюдая, как разбивается сердце моего мужа на кусочки, пока он пытается удержать мои, я поняла, что единственный способ начать исцеление - это сначала спросить: "Ты в порядке?" - вспомнила она.

Меган Маркл подчеркнула, что этот год привел многих к переломным моментам.

Потеря и боль терзали каждого из нас в 2020 году. Мы слышали все истории: женщина начинает свой день так же нормально, как и любой другой, но затем получает звонок, что она потеряла пожилую мать из-за Covid-19. Человек просыпается, чувствует себя прекрасно. Его анализы дали положительный результат на коронавирус, и через несколько недель он - как и сотни тысяч других - умер. Потеря ребенка - невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором мало кто говорит. Испытывая боль утраты, мы с мужем обнаружили, что в комнате, где находятся 100 женщин, от 10 до 20 из них страдают от выкидыша. И все же, несмотря на ошеломляющую общность этой боли, разговор остается табуированным, - написала она.

Герцогиня Сассекская призвала людей искренне интересоваться состоянием друг друга.

Как бы мы ни расходились во мнениях, как бы мы ни были физически далеки друг от друга, истина заключается в том, что мы связаны больше, чем когда-либо, из-за всего, что мы пережили в этом году, - заключила она.

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