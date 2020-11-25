Между морскими портами Курык и Амирабад впервые заработала новая паромная линия

Автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов.

В целях улучшения торговли с Республикой Иран через Мангистауский порт Курык впервые введена новая паромная линия "Құрық-Амирабад", сообщает zakon.kz.

Теперь различные грузы будут перевозиться через паромный терминал. В рамках паромной линий в Мангистау из Ирана прибыло судно "Композитор Рахманинов".

"Композитор Рахманинов" – судно типа Ro-Ro. На данном судне прибыло шесть Еврофур с различными оборудованиями и одна фура, груженная киви.

Самое главное – есть возможность перевозить на пароме заполненные грузом фуры, с овощами или фруктами и, не переваливая (не перегружая на другой транспорт), отправить потребителю. На одном пароме можно перевозить до 32 рефрижераторов (еврофур) со скоропортящимися товарами. Паромная линия "Курык –Амирабад/Энзели", уверен, будет интересна как для иранских, так и для казахстанских предпринимателей, – отметил исполнительный директор по маркетингу и логистике АлибекУтегенов.

Автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях. Ранее паромный комплекс Порт Курык осуществлял паромное сообщения только с Азербайджаном.

В целом, за 10 месяцев 2020 года объем перевалки грузов через порт Курык составил 1.352. тонн, что на 290 тыс. тонну. Показатель выше на 21% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На экспорт уходит нефть, зерно, товары народного потребления. Импорт: товары народного потребления, вещевая продукция, стройматериалы.

Порт Курык расположен в 100 км южнее порта Актау. Строительство порта началось в апреле 2015 года. Объекты первого пускового комплекса порта - железнодорожного паромного терминала - введены в эксплуатацию 6 декабря 2016 года.

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