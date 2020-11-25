День рождения замдиректора завода сорвали транспортные полицейские

Поздравить именинника пришли 17 человек, в том числе и глава завода. Гости сидели за накрытым столом, употребляли спиртные напитки.

День рождения заместителя директора завода остановили транспортные полицейские в Атбасаре, передает zakon.kz.

24 ноября во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники Линейного управления полиции на станции Нур-Султан, совместно с сотрудниками ЛоП на станции Атбасар, прервали празднование дня рождения во время карантина. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, было установлено, что в одной из столовой, расположенной на территории Атбасарского электровозного завода филиала ТОО "Камкор-Локомотив", группа людей праздновала день рождения заместителя директора АЭРЗ.

Поздравить именинника пришли 17 человек, в том числе и глава завода. Гости сидели за накрытым столом, употребляли спиртные напитки.

Веселье было прервано.

В настоящее время материал по данному факту передан в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ​ на транспорте для привлечения к административной ответственности данных лиц, - сказал полковник полиции.

Он добавил, что владельцы столовой, позволившие во время карантина организовать день рождения, будут наказаны за игнорирование требований Главного государственного санитарного врача страны, а также за нарушение​ постановления​ главного санврача Акмолинской области.

С начала текущего года транспортные полицейские на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны выявили более 39 000 человек за административные правонарушения, из которых за нарушение карантинных мер 242 человека.

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