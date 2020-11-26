Проекты БРК в Карагандинской области

Реализация данных проектов придаст значительный импульс в диверсификации экономики региона.

На этой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Карагандинскую область. Глава государства посетил ряд системообразующих предприятий региона, в частности и проекты, реализуемые при участии АО "Банк Развития Казахстана". В составе делегации также принял участие председатель правления БРК Абай Саркулов.

Глава государства ознакомился с производством высококачественного ферросилиция (FeSi75) на ТОО "YDD CORPORATION", который применяется для улучшения механической и коррозийной стойкости металлов при выплавке и легировании стали, сплавов чугуна.

Касым-Жомарту Токаеву показали производственный процесс и готовую продукцию, которая используется в промышленном, гражданском строительстве, в судо-, авиа-, автомобилестроении. Мощность завода составляет 180 тысяч тонн продукции в год. Технология позволяет выпускать ферросилиций и ферромарганец. Доля казахстанского содержания проекта составляет более 95 %.

Акционеры завода Е.Нигматулин, Д.Кемертелидзе и Ж.Аппаз пояснили, что проект направлен на удовлетворение локального и глобального спроса на ферросилиций на рынках Казахстана, Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Продукция предприятия соответствует самым высоким мировым требованиям в области качества. В период пандемии компании удалось расширить географию продаж на 15 стран и развить экспортный потенциал Республики Казахстан. На данный момент завод экспортирует продукцию в более чем 37 стран мира.

Сохранить текущие объемы производства во время первой волны пандемии Covid-19 удалось благодаря тому, что компанией создавались все необходимые условия для перехода со сменного графика работы на вахтовый метод.

Президент также осмотрел центр управления производства и ознакомился с реализацией нового проекта ТОО "Qaz Qarbon".

Поздравляю вас, это дело очень нужное, хорошее. Серьезный актив нашей экономики, уже не говоря о том, что это серьезный вклад в индустриализацию Казахстана. Я смотрю, как говорится, на ходу. Хорошие большие планы, будем следить, помогать, - сказал глава государства.

В завершении посещения Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов трудовому коллективу ферросплавного завода.

По информации Национального бюро статистики МНЭ РК, за январь-октябрь 2020 года промышленными предприятиями Карагандинской области произведено продукции на 2368,5 млрд тенге, что на 2,4% больше аналогичного периода 2019г. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 4,6%.

На сегодняшний день в кредитном портфеле Банка находятся четыре проекта, реализуемые в отрасли энергетики и горно-металлургического комплекса в Карагандинской области.

Одним из таких проектов является строительство горно-обогатительного комбината по переработке полиметаллических руд в поселке Жайрем Карагандинской области мощностью 5 млн тонн руды в год. Финансирование ГОК АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" (в структуре ТОО "Казцинк") начато в 2017 году. Общая стоимость данного проекта составляет $424 млн, БРК предоставил 33 млрд тенге (около $100 млн) сроком на 7 лет, остальное финансирование обеспечивается за счет собственных средств инициаторов проекта. Строительство нового ГОКа на месторождении полиметаллических руд Жайрем предусмотрено в две очереди. В рамках первой очереди будут проведены горные работы (разработка карьеров Западный и в дальнейшем - Дальнезападный, а также месторождения Жайрем), строительство цеха тяжелосредной сепарации. Первую и вторую очередь ГОКа планируется ввести в эксплуатацию 2021 году с выпуском товарной продукции. Мощность новой обогатительной фабрики составит 5 млн тонн полиметаллической руды в год, с получением 460–480 тыс. тонн свинцового и цинкового флотационных концентратов (содержание свинца и цинка в концентрате на уровне 50% и 55%, соответственно). На строительстве ГОКа задействовано 800 человек.

Одним из уникальных проектов в Карагандинской области является проект по строительству обогатительной фабрики и модернизация действующего литейного производства ТОО "Qaz Carbon". В июле этого года БРК открыл кредитную линию ТОО "Qaz Carbon" в сумме 9 млрд 24 млн тенге сроком на 7 лет. Общая стоимость проекта составляет 12 млрд тенге, при этом уже инвестировано 3 млрд тенге собственных средств, в том числе иностранных инвестиций. БРК профинансировал проект в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.

Запуск обогатительной фабрики запланирован на 2021 год. Мощность фабрики составит 300 тонн в час или 1 800 000 тонн в год. Выпускаемой продукцией станет угольный концентрат, основным потребителем которого станет Карагандинский ферросплавный завод ТОО "YDD Corporation" (УайДиДи Корпорейшн). Также, часть продукции планируется направить на экспорт, остальная продукция будет использована в качестве сырья для собственных нужд предприятия.

Проект является инновационным, т.к. предполагает использование новейших технологий обогащения рядового угля с входящей зольностью от 15% и дает возможность доведения до материнской золы 2-3%. Уникальность выбранной технологии в том, что обогащение не влияет на окружающую экологию региона, так как весь процесс происходит в закрытом помещении, где не требуется много площадей для бассейнов осветления воды.

Вторая часть финансирования будет использована для модернизации действующего литейного производства. Проект направлен на увеличение действующих мощностей по выпуску стальной и чугунной продукции.

Основными видами деятельности завода являются производство чугунной и стальной продукции, производство кокса и полукокса. В целом предприятие выпускает более 900 наименований стальной и чугунной продукции. Годовая проектная мощность действующего завода составляет 120 тыс. тонн чугунной и стальной продукции.

На предприятии создано 1216 рабочих мест. Средняя зарплата в компании составляет 245 тыс. тенге. В 2019 году налоговые выплаты компании составили 2,1 млрд тенге.

Строительство завода по производству ферросилиция в городе Караганда производственной мощностью 96 000 тонн в год ТОО "YDD Corporation" также является одним из крупнейших в регионе проектов, профинансированных БРК. Общая стоимость проекта 36,5 млрд тенге. Проект реализован полностью за счет частных средств казахстанских и европейских инвесторов, с привлечением заемного финансирования БРК в рамках ГПИИР (24,1 млрд тенге сроком на 11 лет под 8,9% годовых).

Основное направление - это производство высококачественного, высокомарочного ферросилиция (FeSi75), который применяется при производстве и легировании стали, сплавов чугуна для улучшения механической и коррозийной стойкости металлов ферросилиция. Завод построен с применением новейших технологий, процесс производства полностью автоматизирован. Общая стоимость строительства завода YDD Corporation составила порядка 92 млн долларов США. Открытие завода ТОО "YDD Corporation" состоялось в июле 2019 года.

Недавно предприятие запустило третью печь завода по производству высококачественного ферросилиция. Мощность третьей печи составляет 85,5 МВА, с ее введением в эксплуатацию общая производственная мощность ферросплавного завода ТОО "YDD Corporation" увеличится на 30% и составит 180 тысяч тонн в год.

Также в Карагандинской области реализуется проект в энергетической отрасли - расширение Карагандинской ТЭЦ-3 ТОО "Караганда Энергоцентр". Проект включает в себя модернизацию действующей ТЭЦ-3, строительство нового энергетического блока установленной мощностью не менее 110 мВт, тепловой мощностью не менее 180 Гкал/час. Реализация данного проекта внесла неоценимый вклад в решение задачи по сокращению энергодефицита в Карагандинском регионе и созданию условий для его дальнейшего развития. Проект реализован в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. Общая стоимость $284,8 млн, при этом Банк предоставил $92,8 млн (32% от общей стоимости) сроком на 10 лет.

Реализация данных проектов придаст значительный импульс в диверсификации экономики региона, повысит производительность труда за счет трансферта технологий последнего поколения, а также обеспечит область новыми рабочими местами. БРК продолжит финансировать системообразующие предприятия страны в рамках своего мандата и обеспечивать поддержку новым проектам в обрабатывающем секторе.

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