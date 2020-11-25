Печальную статистику за неделю озвучили в Минздраве
Лидируют по количеству смертей от коронавируса Алматы и ВКО.
Фото : Минздрав РК25 ноября 2020, 17:04
С 16 по 22 ноября в Казахстане зарегистрированы 45 смертей от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6
город Алматы - 9
город Шымкент - 1
Акмолинская область - 3
Алматинская область - 3
Атырауская область - 2
Восточно-Казахстанская область - 8
Западно-Казахстанская область - 1
Карагандинская область - 1
Костанайская область - 2
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 2
Северо-Казахстанская область - 5.
Самой молодой умершей (Нур-Султан) было 37 лет. Самой пожилой (Нур-Султан) - 85 лет.
Всего по Республике Казахстан на 22 ноября зарегистрированы 1 990 случаев с летальным исходом.
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