Валерий Меладзе рассказал правду об отношениях с братом

Певец признался, что и сейчас, и в детстве он был и остается полной противоположностью своего брата.

Известный певец Валерий Меладзе рассказал, часто ли ссорится со своим братом, композитором и продюсером Константином Меладзе в жизни и творчестве, передает zakon.kz.

Мы можем в студии немножко повздорить. Но только из-за того, что он требует от меня больше, чем я могу на данный момент. И может быть поэтому у нас происходит все время какое-то движение, потому что он придумывает что-то такое, что я в данный момент не могу совершить, изобразить. выдать достаточное количество эмоций. те эмоции, которые нужны. Но он все равно доводит это до нужного или почти нужного состояния. И я вырастаю (профессионально) тоже. А потом мы выходим из студии, и все, никаких обид, ничего, - сказал Валерий Меладзе в интервью российскому журналисту, писателю, общественному деятелю Юрию Костину.

Певец признался, что и сейчас, и в детстве он был и остается полной противоположностью своего брата.

Компании у нас были разные, по характеру и внешнему виду мы на братьев не были похожи, хоть и семья одна. Единственное, что нас объединяло - мы всегда слушали одну и ту же музыку. И слушали ее с утра и до вечера. А потом, что касается творчества... Мы к нему не очень быстро пришли, именно к совместному. Из-за того, что мы - очень разные, это сработало. Каждый из нас занял свое место и никогда не претендовал на место другого. - сообщил певец.

Валерий признался, что Константин поет не хуже него самого, хотя, публика широкая об этом порой не догадывается.

Костя поет фантастически. Он мне присылает демки, когда записывает. У него на октаву ниже голос, он поет восхитительно и я думаю, он мог бы. конечно, подвинуть меня в моей нише. Но он это делает очень деликатно, - заключил Валерий Меладзе.

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