Сокращать бюджет профессиональных клубов, чтобы открыть бесплатные секции, планируют в РК

До июля 2021 года проблему нехватки бесплатных секций для детей планируют решить.

Исполняющий обязанности председателя комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Серик Жарасбаев рассказал о планах по открытию бесплатных спортивных секций для детей, передает корреспондент zakon.kz.

Открытие бесплатных секций напрямую зависит от наличия свободного бюджета в местных исполнительных органах. Для того, чтобы эти средства дополнительно не просить у государства и не искать источники, у нас есть механизм, который также был предложен главой государства - это перераспределение средств, выделяемых для профессиональных игровых клубов, на развитие детского спорта. Это предложения по ограничению заработных плат в профессиональных клубах, в целом бюджета и содержания этих же профессиональных клубов. Те сэкономленные средства будут направлены на открытие бесплатных секций, - пояснил Серик Жарасбаев.

Он заверил, что до конца июля 2021 года вопрос нехватки бесплатных спортивных секций для детей будет решен.

Напомним, в своем Послании глава государства поручил обратить внимание на спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения.

"Нет смысла содержать профессиональные клубы за государственный бюджет. Приоритет - массовому спорту, физкультуре и детям. В каждой области следует открыть спортивные секции, возобновить детские кружки", - сказал тогда Президент Касым-Жомарт Токаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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