Готовность медицинских учреждений ко второй волне COVID-19 проверили в Алматы

В Алматы через единого дистрибьютора обеспечиваются 155 медицинских организаций, из них республиканских клиник - 19, медицинских организаций городского значения – 151.

В Алматы провели мониторинг готовности медицинских учреждений ко второй волне COVID-19, передает zakon.kz.

В мониторинге приняли участие первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, представители Антикоррупционной службы Алматы, местных исполнительных органов и общественности.

Представители рабочей группы посетили "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности", городскую инфекционную больницу им. И. Жекенова, новую детскую инфекционную больницу, логистический хаб ТОО "СК-Фармация", а также ряд других объектов.

Руководство "СК-Фармации" ознакомило рабочую группу с деятельностью хаба, разъяснила дальнейшие планы по лечению коронавирусной инфекции. Также у участников группы была возможность провести мониторинг склада на наличие лекарств.

Как отметили в организации, в Алматы через единого дистрибьютора обеспечиваются 155 медицинских организаций, из них республиканских клиник - 19, медицинских организаций городского значения – 151.

Отгрузка товара в адрес заказчиков осуществляется со склада распределительного хаба Алматы.

Для профилактических работ в осенне-зимний период Единым дистрибьютором сформирован двухмесячный запас лекарственных средств, который будет использован в случае возникновения дефицита лекарств в регионах страны.

ТОО "СК-Фармация" является единым дистрибьютором, обеспечивающим граждан страны лекарствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В связи с чем, особенно во время такой эпидемиологической ситуации мы регулярно проводим проверочные работы по наличию товаров, как на складах Единого дистрибьютора, так и в медицинских организациях", - отметил в ходе мониторинга руководитель "Алматы – адалдық алаңы" Александр Братенков.

В свою очередь представители проектных офисов дали свои рекомендации по недопущению дефицита лекарственных средств, по исключению прямого контакта и соблюдению социальной дистанции для нераспространения вируса, также были промониторены учреждения здравоохранения на наличие свободных мест в рамках лечения в период пандемии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!