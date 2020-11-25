Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения MH17

Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего, - сказал судья на слушаниях.

Окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты о проведении расследования альтернативных версий крушения рейса MH17 на востоке Украины, сообщает zakon.kz.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс пояснил, что, если прокуратуре не удастся доказать основную версию событий, это приведет к тому, что обвиняемый будет оправдан автоматически, передает ТАСС.

Защита требовала расследовать альтернативные версии еще в июне.

Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего, - сказал судья на слушаниях.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. По делу проходят обвиняемыми экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

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