Глава антикоррупционной службы ВКО ответил на вопросы в рамках проекта Antikor.Live

По незаконному вмешательству в деятельность МСБ зарегистрировано 11 фактов, к ответственности привлечено 9 лиц. Защищены права 13 предпринимателей. В суд направлено 170 уголовных дел. За отчетный период по уголовным делам антикоррупционной службы осуждено - 74 лица.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ерлан Жалмагамбет принял участие в прямом эфире проекта Антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

В ходе прямого эфира Ерлан Нагашбаевич рассказал об основных направлениях превентивной работы и привел статистику уголовных дел по преступлениям в регионе.

Во исполнение поручения Главы государства Департаментом усилены меры по профилактике коррупции, а также по оперативному сопровождению целевого расходования средств, выделенных на антикризисные меры.

Неоценимый вклад в эту работу вносят специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проектные офисы "Адалдық алаңы", — отметил руководитель антикоррупционной службы области.

При департаменте создан и активно работает региональный информационно-просветительский штаб из числа активной молодежи и религиозных деятелей по разъяснению антикоррупционного законодательства в обществе.

Понимая безусловную важность открытости и подотчетности госаппарата в качестве непременных факторов успеха в противодействии коррупции, Департаментом совместно с акиматом области во всех городских и районных акиматах области открыты сервисные акиматы, соответствующие требованиям по открытости, доступности, подотчетности. Данная работа отмечена на Республиканском уровне как образцовая. В 11 наиболее больших сельских округах дополнительно открыты сервисные акиматы, а в 234 селах функционируют уголки самообслуживания, - сказал Е.Жалмағамбет.

В рамках превентивной работы Департамента можно рассказать очень многое.

Основными инструментами превентивной работы выступают антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. За 10 месяцев т.г. проведено 12 антикоррупционных мониторингов.

Внешнему анализу подвергнута деятельность 13 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

По их результатам внесено 220 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению адмбарьеров, совершенствованию законодательства.

Особое внимание превентивного блока уделено ценовому комплаенсу госзакупок.

С начала года благодаря отслеживанию закупок в "Едином окне закупок" экономия бюджетов госорганов составила 1,1 млрд. тенге.

Также, руководитель Департамента привел и статистику коррупционных правонарушений.

За 10 месяцев т.г. Антикоррупционной службой области зарегистрировано 173 преступлений, из них 152 относится к коррупционным. Также зарегистрировано 3 уголовных дела по фактам совершения особо тяжких преступлений. Основной характер преступлений относится к хищениям и взяточничеству. По незаконному вмешательству в деятельность МСБ зарегистрировано 11 фактов, к ответственности привлечено 9 лиц. Защищены права 13 предпринимателей. В суд направлено 170 уголовных дел. За отчетный период по уголовным делам антикоррупционной службы осуждено - 74 лица. В целом, Антикоррупционной службой области проводится большая работа по профилактике коррупционных преступлений и их выявлению, - отметил Ерлан Жалмагамбет.

В завершение руководитель Антикоррупционной службы региона призывал всех граждан области активно обращаться в Антикоррупционную службу области, а также к формированию нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции.

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