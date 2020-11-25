Осужден убийца супругов-пенсионеров в Кокшетау

Родственники погибших недовольны приговором.

25-летнего убийцу супругов-пенсионеров осудили в Кокшетау. Весной текущего года, жестокая расправа над ними шокировала Казахстан. Приглашение приговора тоже привело к скандалу, сообщает zakon.kz.

Подсудимого приговорили к 25 годам заключения в колонии чрезвычайной безопасности, но дети убитых считают это наказание слишком мягким, и ждали пожизненного, передает КТК.

Обвиняемый слушал приговор с ехидной улыбкой, чем еще больше их разозлил.

Кроме того, он должен будет выплатить 20 миллионов в качестве моральной компенсации.

К слову, ранее он уже был судим и даже провел в тюрьме шесть лет за грабеж. Этот суд он пытался затянуть и даже резал себе горло, заявляя, что не виноват.

Убивают заслуженных людей, которые всю свою жизнь честно прожили, ветераны труда. Они хотели нормальную старость с внуками, с правнуками. И вот такое жестокое убийство происходит, и принимается такое решение. Человек неоднократно судимый. Да, через 25 лет он выйдет и придет к этим же присяжным. И будет их так же…, - говорит Каким Бейсенбаев.

Супружескую пару убили в конце апреля 2020 года. Тела 78-летней матери-героини и 84-летнего труженика тыла были зверски истерзаны. Из квартиры пропали золотые украшения и деньги.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!