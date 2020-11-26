Казахстанцам пообещали не повышать тарифы на ЖКХ в 2021 году

Руководство антимонопольного ведомства сообщило, что отказалось поддержать многочисленные заявки монополистов на увеличение цен.

В Антимонопольном комитете пообещали не допустить повышения цене на ЖКХ в 2021 году, передает zakon.kz.

Руководство ведомства сообщило, что отказалось поддержать многочисленные заявки монополистов на увеличение цен, передает КТК.

У нас сегодня в работе находятся 143 заявки субъектов естественных монополий на утверждение новых тарифов. Заявленный рост был достаточно существенным. Но у нас применяется ряд принципов, по которым мы обеспечиваем обоснованное изменение тарифов. Все это позволяет нам обеспечивать сохранение тарифов для населения в 2021 году на уровне 2020 года, - говорит председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев.

Впрочем, прогнозировать ситуацию сложно. К тому же казахстанцы не всегда платят по счетам. На сегодняшний день население задолжало 23 миллиарда тенге, юридические лица – 44 миллиарда.

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