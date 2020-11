Женщинам Шотландии гарантировали бесплатные тампоны и прокладки

Парламент Шотландии единогласно проголосовал за закон о бесплатных средствах гигиены для женщин, сообщает zakon.kz.

Первый министр региона Никола Стерджен опубликовала в своем Twitter-аккаунте пост. Она отметила, что Шотландия стала первой страной в мире, где принят такой закон.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY