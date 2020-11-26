Женщинам Шотландии гарантировали бесплатные тампоны и прокладки

Опрос 2 тысяч молодых шотландок показал, что почти каждая четвертая школьница и студентка колледжа или университета в Шотландии имели финансовые трудности с покупкой средств личной гигиены.

Парламент Шотландии единогласно проголосовал за закон о бесплатных средствах гигиены для женщин, сообщает zakon.kz.

Первый министр региона Никола Стерджен опубликовала в своем Twitter-аккаунте пост. Она отметила, что Шотландия стала первой страной в мире, где принят такой закон.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020

Согласно принятой инициативе, шотландское правительство будет обязано создать схему, по которой все нуждающиеся смогут получать бесплатно гигиенические товары, в том числе в школах, колледжах и университетах. Кроме того, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.

Опрос 2 тысяч молодых шотландок показал, что почти каждая четвертая школьница и студентка колледжа или университета в Шотландии имели финансовые трудности с покупкой средств личной гигиены.

Согласно нововведению, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!