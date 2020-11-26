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Женщинам Шотландии гарантировали бесплатные тампоны и прокладки

Опрос 2 тысяч молодых шотландок показал, что почти каждая четвертая школьница и студентка колледжа или университета в Шотландии имели финансовые трудности с покупкой средств личной гигиены.

Фото : zen.yandex.ru26 ноября 2020, 01:20

Парламент Шотландии единогласно проголосовал за закон о бесплатных средствах гигиены для женщин, сообщает zakon.kz.

Первый министр региона Никола Стерджен опубликовала в своем Twitter-аккаунте пост. Она отметила, что Шотландия стала первой страной в мире, где принят такой закон.

Согласно принятой инициативе, шотландское правительство будет обязано создать схему, по которой все нуждающиеся смогут получать бесплатно гигиенические товары, в том числе в школах, колледжах и университетах. Кроме того, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.

Опрос 2 тысяч молодых шотландок показал, что почти каждая четвертая школьница и студентка колледжа или университета в Шотландии имели финансовые трудности с покупкой средств личной гигиены.

Согласно нововведению, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.


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