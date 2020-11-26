В Индии заблокировали AliExpress и еще 42 китайских приложения

Министерство электроники и информационных технологий Индии заявило, что работа этих приложений "причиняет вред суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности и общественному порядку".

Правительство Индии сообщило о блокировке работы в стране 43 мобильных приложений, разработанных китайскими компаниями, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий правительства Индии.

Среди заблокированных – четыре мобильных приложения от китайского интернет-ретейлера Alibaba, в том числе AliExpress.

Министерство заявило, что работа этих приложений "причиняет вред суверенитету и целостности Индии, обороне Индии, безопасности и общественному порядку". Сообщается, что блокировка китайских мобильных приложений была осуществлена после "подробного доклада от Координационного центра Индии по борьбе с киберпреступлениями".

Напомним, в июне 2020 года на фоне обострений на индийско-китайской границе в районе Ладакха было заблокировано 59 приложений, связанных с Китаем. Среди попавших под запрет – TikTok, WeChat, UC Browser, а также множество других программ различного назначения – от утилит и антивирусов до игр.

Ситуация в пограничном регионе обострилась еще в начале мая, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Последний инцидент произошел в начале сентября, когда рядом с одной из передовых позиций Индии в регионе прозвучали предупредительные выстрелы. Нью-Дели и Пекин обвинили в инциденте друг друга.

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