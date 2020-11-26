В Шымкенте преступник обезглавил мужчину
Подробности совершенного убийства следователь не раскрывает в интересах следствия.
Фото : ДВД СКО26 ноября 2020, 01:53
Утром 25 ноября в массиве "Кайнар-Булак" города Шымкент нашли обезглавленное тело, сообщает zakon.kz.
Прибывшие на место происшествия полицейские прочесали массив, передает Otyrar.kz.
Преступника быстро задержали. Подозреваемый 2001 года рождения сейчас в СИЗО, ведется следствие.
Сразу как нашли тело, приехали полицейские, сняли тут везде на фото и видео. Я погибшего так знаю, Витя, кажется, звали! Он иногда выпивал, а так не могу ничего сказать. Я хочу сказать, что район у нас не криминогенный, за 20 лет никто ко мне лично не приставал. Живем дружно! Полиция тут работает оперативно, спасибо им что помогли, — говорит житель жилого массива "Кайнар-Булак" Корганбай Досметов.
Подробности совершенного убийства следователь не раскрывает в интересах следствия. Что толкнуло на столь жесткое убийство пока не ясно.
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