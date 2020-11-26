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Местами по РК ожидаются туман, гололед и усиление ветра

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Фото : belnovosti26 ноября 2020, 06:00

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября, сообщает zakon.kz.

Под влиянием ложбины циклона ожидается по республике неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юго-западе ночью местами сильные осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -3°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -11°, ясно.

Прогноз погоды на 26 ноября.


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