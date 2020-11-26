Дело Навального: в Берлине сообщили о следах "Новичка" на других предметах

Немецкие власти также сообщили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального,

Правительство Германии сообщило о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы "Новичок", помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Это следует из ответа правительства на депутатский запрос представителей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Ответ датирован 19 ноября, однако пресса обратила на него внимание только в среду, 25 ноября.

Немецкие власти, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что утверждение о том, что следы "Новичка" находились только на бутылке воды, но не в организме Навального, не соответствует действительности. И признали существование "иных предметов", на которых были обнаружены следы яда, помимо бутылки с водой. В то же время обнаруженные следы "Новичка", по данным немецких властей, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика.

По данным немецких властей, впервые следы отравления "Новичком" были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии бундесвера без участия иностранных специалистов. Однако затем эти следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5 и 6 сентября, "вне всяких сомнений" обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции.

Немецкие власти также сообщили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального, поскольку это, предположительно, преступление совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин. Его расследование лежит в компетенции российских правоохранительных органов.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его после длительных согласований с российскими властями доставили для лечения в Берлин. 19 суток российский политик находился в искусственной коме.

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