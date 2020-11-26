Эпидемиолог перечислила самые частые симптому COVID-19 у детей

Эпидемиолог добавил, что у детей трудно диагностировать такой симптом как потеря обоняния.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о наиболее распространенных симптомах коронавируса SARS-CoV-2 у детей.

Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что чаще всего дети, которые получили положительный анализ на COVID-19, страдают от повышенной температуры и кашля.

По его словам, у несовершеннолетних также редко могут появиться проблемы с желудком, однако респираторные симптомы при этом отсутствуют.

Специфичных симптомов коронавирусной инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается, — сказал Горелов.

Эпидемиолог добавил, что у детей трудно диагностировать такой симптом как потеря обоняния, поскольку в раннем возрасте ребенок не может сам это объяснить.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, свыше 41,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

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