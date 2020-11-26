Опыт Казахстана в сфере разоружения может послужить примером для КНДР - Ашикбаев

Заместитель министра иностранных дел выступил на вебинаре по теме денуклеаризации Корейского полуострова.

Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев выступил на вебинаре по теме денуклеаризации Корейского полуострова, организованном Посольством Республики Корея в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководство Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Казахстана, представители дипломатического корпуса и академических кругов, государственных органов, студенты ряда вузов и другие.

Открывая мероприятие, Ашикбаев отметил, что обсуждаемый вопрос весьма актуален и важен не только для дела обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, но и укрепления долгосрочной безопасности во всем регионе и мире. В данном контексте он подчеркнул, что закрытие Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Семипалатинского ядерного полигона, 30-летие которого мы будем отмечать в следующем году, внесло огромный вклад в обеспечение мира и безопасности на глобальном уровне.

Как подчеркнул казахстанский дипломат, опыт нашей страны в сфере разоружения может послужить наглядным примером для Корейской Народной Демократической Республики. Казахстан в течение двух лет своего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах твердо и последовательно выступал за мирное, политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

В качестве ключевых докладчиков мероприятия были приглашены известные южнокорейские эксперты, которые приветствовали опыт Казахстана в области ядерного разоружения и информировали о подходах официального Сеула к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и текущем состоянии отношений между Республикой Корея и Корейской Народной Демократической Республикой.

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