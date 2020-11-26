Переходившего в неположенном месте пешехода сбили насмерть в Актобе

За 10 месяцев 2020 года сотрудниками полиции было зарегистрировано около 13 тысяч нарушений ПДД пешеходами.

В городе Актобе водитель насмерть сбил 39-летнюю женщину, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Трагедия случилась рано утром на одной из оживленных улиц города. По информации Департамента полиции, за рулем авто находился молодой сотрудник охранного агентства.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Начато расследование.

Самым распространенным нарушением ПДД пешеходами остается переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода, а также на запрещающий сигнал светофора. За 10 месяцев 2020 года сотрудниками полиции было зарегистрировано около 13 тысяч таких нарушений. Кроме того, с начала года произошло 164 ДТП с участием пешеходов, где 11 погибли и 158 получили различные ранения, рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

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