Фонд "Самрук-Қазына" вошел в десятку самых эффективных фондов мира

Институт суверенных фондов благосостояния SWFI опубликовал рейтинг "Public Investor 100".

Менеджмент АО "ФНБ "Самрук-Қазына" оказался в десятке самых эффективных среди фондов мира, сообщает zakon.kz.

Институт суверенных фондов благосостояния SWFI опубликовал рейтинг "Public Investor 100" - список самых влиятельных и эффективных фондов и топ-менеджеров крупнейших суверенных фондов, пенсионных фондов, центральных банков, инвестиционных организаций.

При составлении рейтинга SWFI анализирует ряд параметров, включая инновации, фондирование, экологические составляющие, доходность, уникальные программы и предпринятые инициативы. Следует отметить, что ранее в данный список входили 100 лучших инвесторов. Однако SWFI, учитывая особенности непростого 2020 года, решили внести изменения и выделить 10 самых эффективных руководителей.

В этом году в топ-10 руководителей инвестиционных организаций вошел председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов. Первые три места рейтинга заняли Джером Пауэлл, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системой из США, Кристиан Фок, директор по инвестициям Cbus Super (Австралия), Пенг Чан, председатель и генеральный директор China Investment Corporation (Канада).

В список также вошли Халдун Аль Мубарак – генеральный директор группы компании Mubadala Investment Company из Объединенных Арабских Эмиратов, Нарв Нарвекар, генеральный директор Harvard Management Company (США).

Напомним, SWFI – это глобальная организация, предназначенная для изучения суверенных фондов благосостояния, пенсионных фондов, центральных банков, инвестиционных управляющих компаний и других долгосрочных государственных инвесторов в областях инвестирования, распределения активов, рисков, управления, экономики, политики, торговли и других соответствующих тем.

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