В Усть-Каменогорске бизнесвумен осудили за неуплату налогов на 852 млн тенге

За четыре года она создала 4 лжепредприятий.

Фото : visasam.ru

Жительница Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, сообщает zakon.kz. Департамент экономических расследований по ВКО установил факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня. При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 млн тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий. Жительница города в период 2015 - 2019 годов создала 4 лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества – отсутствовали транспортные средства, здания, складкие помещения и производственно-технические базы. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали. Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов, - отметили в ведомстве. В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 млн тенге в виде неуплаченных налогов. Приговором суда №2 Усть-Каменогорска женщина осуждена к 3 годам лишения свободы условно.

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