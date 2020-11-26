Число заболеваний коронавирусом в мире превысило 60 млн

Пандемия унесла более 1,4 миллиона жизней по всему миру.

Число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 60 миллионов, передает zakon.kz.

Власти США призвали американцев остаться дома на предстоящий день благодарения, из-за растущего числа пациентов с Covid-19. Общее число зарегистрированных инфекций в стране превысило 12,6 млн, а число погибших - 260 тысяч человек.

Пандемия унесла более 1,4 миллиона жизней по всему миру. Потребовалось всего 17 дней, чтобы количество зараженных увеличилось на 10 млн. За последнюю неделю ежедневно регистрировалось около 580 000 случаев заболевания, отмечает South China Morning Post.

В Европе всего за пять дней был зарегистрирован миллион новых случаев, в общей сложности более 16 миллионов, включая 365 тысяч смертельных исходов. Правительства по всей Европе пытаются ввести ограничения.

В то время как локдаун в Британии должен закончиться на следующей неделе, Германия, Испания и Италия объявили все ограничения в течение праздничного периода, включая ограничения на прием гостей.

В латиноамериканском регионе самое большое число зарегистрированных случаев смерти в мире. Бразилия на прошлой неделе зарегистрировала более 6 млн инфекций. С почти 170 000 подтвержденными смертельными исходами Бразилия занимает второе место в мире по числу погибших.

Хотя Индия остается второй по величине пострадавшей страной в мире с почти 9,2 млн случаями заболевания, в стране наблюдается замедление в последние недели.

Китай, Южная Корея, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия продемонстрировали быстрые и локальные меры для контроля вспышек заражения.

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