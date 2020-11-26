У двух прилетевших в Казахстан пассажиров обнаружили коронавирус

Они прибыли в Казахстан без справок, поэтому их протестировали на COVID-19.

За 25 ноября 2020 года на территорию Казахстана прибыло 12 международных авиарейсов из Египта, Турции, РФ, Кореи, ОАЭ, Нидерланды, Беларуси и Узбекистана, передает zakon.kz.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте сообщает, что из 1 026 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 921 человек, без справок прибыло 105 человек - граждан РК.

В том числе:

- в аэропорт г. Нур-Султан - 6 рейсов, 507 пассажиров, со справками - 431, без справок - 76;

- Алматы - 5 рейсов, 420 пассажиров, со справками - 391, без справок - 29.

- Атырау - 1 рейс, 99 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

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