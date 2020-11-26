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Тенге еще укрепился к доллару

Доллар подешевел еще на 0,62 тенге.

Фото : rg.ru26 ноября 2020, 11:14

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 422,26 тенге, снизившись еще на 0,62 тенге, передает zakon.kz.

Стоит отметить, что курс доллара начал снижаться с понедельника.

В обменниках доллары покупают/продают по 422,3-424,7 тенге, евро - 502-506 тенге, рос. рубль - 5,6-5,66 тенге.

Между тем цены на нефть продолжают дорожать четвертый день подряд на мировых биржах.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,50%, составив $45,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 0,60% — до $48,90 за баррель.

Как отметили вчера в Нацбанке, позитивная динамика тенге происходит на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, а также продаж экспортерами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат.


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