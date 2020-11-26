В Алматы в рамках "Бюджета участия" реализуют более 300 проектов

Подсчет результатов бумажного голосования по "Бюджету участия" занял почти целый день.

Подведены итоги голосования за предложения жителей по благоустройству Алматы в рамках городского проекта "Бюджет участия", сообщает zakon.kz.

Сбор заявок по проекту "Бюджет участия" стартовал 28 августа. Через портал budget.open-almaty.kz горожане вносили предложения. Так, лучшие из них определили сами жители путем голосования, которое продлилось с 11 по 23 ноября. Голосование проводилось онлайн на портале budget.open-almaty.kz с использованием ЭЦП или ИИН (SMS-код), а также в бумажном виде при личном визите в районные акиматы или фронт-офис Open Almaty (пр. Абая, 90).

В этом году всего поступило 795 проектных предложений, к голосованию допущено 448. Алматинцы отдали 28 576 голосов, из них 27 476 - в онлайн-формате и 1 113 на бумажных носителях.

Таким образом, в рамках "Бюджета участия" в 2021 году будут реализованы 343 проекта (Алмалинский - 73, Наурызбайский - 61, Турксибский - 54, Бостандыкский - 49, Медеуский - 34, Алатауский - 31, Ауэзовский – 22, Жетысуский – 19).

В числе проектов горожан, набравших наибольшее количество голосов:

благоустройство территории Дома школьников №3 в Бостандыкском районе (458), благоустройство придомовой территории в ЖК "Атлетическая деревня" в Алатауском районе (424), реконструкция и озеленение двора по адресу ул. Шевченко, 167 в Алмалинском районе (387), строительство пешеходного моста и лестницы с пандусами через реку Абылгазы, для обеспечения прохода к школе №168 в Медеуском районе (349), нанесение мурала на тему "Патриотическое наставление молодежи Казахстана" в Турксибском районе (325), капитальный ремонт детской дворовой территории в мкр. Мамыр-1 в Ауэзовском районе (147), установка закрытой арычной системы вдоль дороги в мкр. Тастыбулак в Наурызбайском районе (132), Жекпе-жек центр в мкр. Кокжиек в Жетысуском районе (112).

Свою оценку инициативам горожан дали члены Общественного совета Алматы, участвовавшие в подсчете бумажного голосования.

Подсчет результатов бумажного голосования по "Бюджету участия" занял почти целый день. Это говорит о том, что жители приняли активное участие в голосовании за благоустройство своих районов. На мой взгляд, "Бюджет участия" нужно проводить на периодической основе, чтобы город развивался с учетом мнений жителей. Практика показывает, что активность горожан и интерес к проекту с каждым годом увеличиваются, - сообщил член Общественного совета г. Алматы Мурат Абдушкуров.

Председатель правления Общества инвалидов Бостандыкского района Алматы Улан Инкарбеков также отметил повышение активности жителей в этом году.

Практически в каждом районе были внесены в среднем по 100 проектов. К голосованию из них допущены наиболее важные и нужные для горожан проекты. Я уверен, в "Бюджет участия" ежегодно будут вовлекаться все больше горожан, желающих менять городскую среду, - считает У. Инкарбеков.

По мнению эксперта Общественного совета Алматы Дмитрия Васильева, в "Бюджете участия" необходимо расширение категорий – кроме проектов по благоустройству, рассмотреть возможность добавления проектов по созданию социальных объектов, досуговых центров и др.

Напомним, в 2019 году акимат Алматы реализовал пилотный проект "Бюджет участия", выделив на 8 районов города из местного бюджета по 500 млн тенге. В 2020 году общая сумма увеличена до 6,4 млрд тенге (4 млрд тенге в 2019 году) — по 800 млн тенге на каждый район. В целях развития присоединенных территорий к городу, Наурызбайскому и Алатаускому районам в рамках "Бюджета участия" предусмотрено выделение дополнительно по 500 млн тенге. Таким образом общая сумма выделенных средств на каждый из указанных двух районов составит по 1,3 млрд тенге.

Список проектов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках "Бюджета участия" смотрите на портале budget.open-almaty.kz в разделе "Протоколы"

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