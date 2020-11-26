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В ЦИК поступило 34 обращения с начала избирательной кампании

На все даны исчерпывающие ответы.

Фото : inform.kz26 ноября 2020, 11:56

В Центризбирком с 21 октября по сегодняшний день поступило 34 обращения, в том числе: 5 – от физических лиц, 29 – от юридических лиц, в том числе 13 – от СМИ, передает zakon.kz.

По характеру поступивших вопросов обращения распределились следующим образом: 50% (17) – о разъяснении норм закона о выборах; 17% (6) – о предоставлении информации по вопросам организации избирательного процесса; 12% (4) – предложения по совершенствованию выборного законодательства и деятельности ЦИК; 21% (7) – по иным вопросам, - рассказали в ЦИК.

Как отметили в Центральной избирательной комиссии, из всех обращений на 22 аппаратом ЦИК даны исчерпывающие ответы заявителям; 4 перенаправлены в государственные органы как не входящие в компетенцию Центризбиркома; одно повторное обращение оставлено без рассмотрения; два информационных сообщения СМИ размещены на сайте ЦИК; 5 обращений находятся на рассмотрении. Неисполненных обращений нет.

При рассмотрении обращений Центральная избирательная комиссия и аппарат ЦИК руководствуются Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", законами "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц", "О правовых актах", "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", - отметили в ЦИК.


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