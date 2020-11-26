Паводковую электроэнергию по минимальной стоимости будут использовать в РК

Покупки и продажи электроэнергии будут осуществляться через расчетный финансовый центр.

Сенат принял поправки в закон по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Шавхат Утемисов, в соответствии с действующим законом "Об электроэнергетике" гидроэлектростанции обязаны продавать вырабатываемую в период природоохранных попусков воды электрическую энергию на централизованных торгах. При этом порядка 50% паводковой электрической энергии выкупается трейдерами, ценообразование которых не регулируется государством. В связи с чем планируется внедрение системы централизованной покупки-продажи паводковой электрической энергии через РФЦ.

Ежегодный объем паводковой электрической энергии во время весеннего половодья составляет в среднем 300 млн кВт/ч. На централизованных торгах трейдерами выкупается паводковая электрическая энергия в пределах 2-3 тенге за 1 кВт/ч и продается в два-три раза дороже. В этой связи, предлагается законодательно закрепить обязанность гидроэлектростанций продавать паводковую электрическую энергию РФЦ, который в свою очередь будет распределять данную недорогую паводковую электрическую энергию между всеми потребителями страны, - сказал Утемисов.

Также законопроектом предлагается создать привлекательные условия для строительства генерирующих мощностей с маневренным режимом генерации. Это позволит осуществлять регулирование дисбалансов производства-потребления за счет собственных возможностей. При этом будет применяться аукционный механизм отбора проектов.

Предлагаемый законопроект содержит и нормы, создающие стимул для потенциальных инвесторов.

Победитель аукционных торгов заключает 15-летний контракт с единым закупщиком. Это означает, что будет осуществлен гарантированный закуп данной услуги у инвестора. За услугу по регулированию мощности электрическая станция будет получать дополнительный доход. Акиматы, в свою очередь, будут предоставлять земельный участок и обеспечивать подключение, - пояснил депутат.

Кроме того, будет установлен "сквозной тариф" в поддержку возобновляемых источников энергии.

Отметим, в настоящее время затраты на покупку электрической энергии от ВИЭ у расчетно-финансового центра (РФЦ) включены в предельные тарифы на электрическую энергию традиционных станций. Учитывая ежегодное увеличение объема электроэнергии от ВИЭ, происходит постоянное снижение объема средств, направляемых энергопроизводящими организациями на собственное развитие.

Это негативно сказывается на состоянии материально-технической базы, модернизации производственных мощностей, финансовом положении традиционных станций. И в этой связи, законопроектом предусмотрено понятие "надбавка на поддержку использования возобновляемых источников энергии", которая будет учитываться сверх предельного тарифа.

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