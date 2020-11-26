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Список от партии "Ауыл" на выборы в Мажилис зарегистрировали в ЦИК

В партийном списке партии представлены 19 человек.

Фото : ЦИК26 ноября 2020, 12:16

26 ноября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, в котором приняли участие представители политических партий, Генеральной прокуратуры, Министерств юстиции, внутренних дел и финансов, передает zakon.kz.

Одним из вопросов была регистрация партийного списка НДПП "Ауыл" на очередных выборах депутатов Мажилиса.

Как сообщил член Центризбиркома Асылбек Смагулов, 19 ноября в ЦИК были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента народно-демократической патриотической партией "Ауыл". В партийном списке партии представлены 19 человек. Включены 4 женщины и 2 лица, не достигших 29-летнего возраста, что составляет 31,5 % от общего числа включенных в список. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.

Поэтому принято постановление "О регистрации партийного списка народно-демократической патриотической партии "Ауыл" на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, назначенных на 10 января 2021 года".


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