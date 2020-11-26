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Эстафета добрых дел продолжается в столице

Более 500 столичных волонтеров продолжат оказывать необходимую помощь социально уязвимым слоям населения и одиноким пенсионерам в уборке снега.

Фото : astana.gov.kz26 ноября 2020, 12:36

В канун 30-летия Независимости РК, стартующего в 2021 году, в столице пройдут социальные и благотворительные мероприятия под лозунгом "30 добрых дел", сообщает zakon.kz.

Главное в этой эстафете – сделать доброе дело для города и его жителей.

Уже в 2020 году к 16 декабря в рамках проекта "30 добрых дел" ожидается ввод в эксплуатацию трех новых школ, крытого футбольного манежа, дорожно-тропиночной сети с велопрокатным пунктом и фазанария в зеленом поясе. Состоится открытие крупного реабилитационного центра для детей с ДЦП и невралгическим расстройством.

Более 500 столичных волонтеров продолжат оказывать необходимую помощь социально уязвимым слоям населения и одиноким пенсионерам в уборке снега.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках доброй акции на своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.

Добрые дела – это здорово!


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