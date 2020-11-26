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Казахстанка может получить серебряную медаль Олимпиады-2012

В связи с перепроверкой допинг-проб румынской штангистки.

Фото : Instagram26 ноября 2020, 12:58

Международный олимпийский комитет сообщил, что румынские спортсмены, в числе которых серебряная призерка Олимпиады-2012 по тяжелой атлетике Роксана Кокош, потеряют свои награды. Перепроверка их допинг-проб, сданных 8 лет назад сразу после Олимпиады, в 2020 года показала положительный результат на несколько стероидов, передает zakon.kz.

Роксана Кокош в Лондоне-2012 стала второй в весовой категории до 69 кг. Вслед за ней на 3 и 4 местах тогда расположились 2 белорусские спортсменки, чьи допинг-пробы после перепроверки в 2016 году показали положительный результат.

Таким образом, на протяжении крайних 4 лет обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2020 в весе до 69 кг была казахстанка Анна Нурмухамбетова, занимавшая во время соревнований 5 место. Теперь, когда МОК лишил медали Роксану, принадлежавшая ей серебряная награда должна будет перейти казахстанке, а бронза, соответственно, Убалдине Валойес из Колумбии.


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