Беззалоговые кредиты выдают молодым предпринимателям Павлодарской области

Объем кредитования МСБ за 10 месяцев превысил 75 млрд тенге.

О поддержке малого и среднего бизнеса, больше всего пострадавшего из-за карантинных мер, рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на пресс-конференции в СЦК 26 ноября.

Помощь МСБ в регионе оказывают по трем ключевым направлениям: увеличение загрузки производственных мощностей предприятий, кредитование по госпрограммам и поддержка начинающих предпринимателей.

Были максимально задействованы мощности строительной индустрии, легкой промышленности, производителей металлических и деревянных изделий, а также сельхозтоваропроизводителей. В результате за 10 месяцев загрузка предприятий достигла 75%. Кроме того, постоянно ведется работа по увеличению доли местного содержания в закупках крупных предприятий, - сообщил Абылкаир Скаков.

Что касается кредитования МСБ, его объем за 10 месяцев в Павлодарской области превысил 75 млрд тенге. Аким отдельно остановился на реализуемой совместно с Halyk Bank программе кредитования молодых предпринимателей: они могут рассчитывать на заём до 15 миллионов тенге под 5% без залога на 7 лет.

"Zhas-Halyk. Ertis" относится и к третьему направлению, поддержке начинающих предпринимателей. По этому же направлению по области открываются малые индустриальные зоны, где бесплатно предоставляют помещения начинающим бизнесменам. Кроме того, мы оказываем им всестороннюю сервисную поддержку на всех стадиях реализации бизнес-идеи, - сообщил Абылкаир Скаков.

Темп роста промышленности в Павлодарской области по итогам 10 месяцев составил 100,4%, произведено продукции на 1,6 трлн тенге. Рост в горнодобывающем секторе дало в том числе производство медного концентрата, а в обрабатывающем секторе – производство ферросилиция и металлоконструкций, а также машиностроение. В ТОО "Проммашкомплект" выпустили железнодорожных колес в 4,4 раза больше, чем в прошлом году.

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