Казахстанский мальчик без ног вспомнил о встрече с Марадоной

Покойся с миром дорогой мой друг Диего Марадона! Именно другом и он меня называл и в своём посту! - написал Али в своем instagram.

Вечером 25 ноября стало известно о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Мировое сообщество восприняло эту новость со скорбью. В Казахстане есть особенный ребенок, для которого Марадона был кумиром и ему посчастливилось сыграть с ним в футбол. Али Турганбеков высказался о смерти бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины, передает zakon.kz.

Каждый раз когда у меня спрашивали какая встреча мне очень запала в душу и очень понравилась, я всегда отвечал это встреча с Легендой футбола,с лучшим из лучших, с Диего Марадоной! Это была моя самая первая встреча! Да и потому, что он уделил мне 2 дня своего внимания! когда он впервые подошел ко мне, он обнял меня тааак крепко и долго очень долго не отпускал, будто бы знал меня 100 лет, как родной, он постоянно обнимал и целовал меня, и даже при том, что он очень тяжело передвигал свои ноги, было видно что они у него болели, Диего Марадона повел меня на поле и сыграл со мной, хотя это не было запланировано. Я мечтал увидеть и обнять его, мне сказали он не сможет с тобой сыграть. Но у Марадоны было большое доброе сердце Чемпиона, его чуткое внимание запало мне глубоко в душу! Покойся с миром дорогой мой друг Диего Марадона! Именно другом и он меня называл и в своём посту! - написал Али в своем instagram (стилистика, орфография и пунктуация сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

Али Турганбеков родился без ног, в Талдыкоргане. Семье пришлось переехать в столицу, так как в родном городе ребенка не принимали в школу из-за отсутствия условий. Мальчик очень увлекается футболом. И в юном возрасте успел встретиться с мировыми звездами футбола Роналду, Хави, Месси, Лукой Модричем, присутствовал на тренировке Ливерпуля перед Суперкубком Европы-2019. О своей мечте встретиться с Диего Марадоной Али записал видео обращение, и мечта сбылась. В 2018 году Али сыграл с легендарным аргентинцем. Марадона бил по воротам, а Али отбивал мячи. Потом футболист оставил на его футболке автограф.

Диего Марадона умер от сердечного приступа. По данным Clarin, он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября. Ранее его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября Марадона был выписан из больницы после операции. Отмечается, что он страдал от депрессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

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