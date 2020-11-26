Какие органы могут давать разъяснения по выборам в Казахстане

Местные исполнительные органы разъясняют вопросы по формированию списков избирателей и представлению в участковые избирательные комиссии, а также определению мест размещения агитационных печатных материалов.

В ЦИК рассказали о компетенциях уполномоченных органов в рамках разъяснения выборного законодательства, передает zakon.kz.

Неофициальное разъяснение в пределах своей компетенции могут давать в соответствии со статьей 60 Закона "О правовых актах" государственные органы, проводящие государственную политику, осуществляющие регулирование и управление в определенной отрасли или к компетенции которых отнесено решение соответствующих вопросов, сообщили в ЦИК.

Правоприменение и исполнение Конституционного закона о выборах, Закона о правовых актах и иного отраслевого законодательства выделяет по своим компетенциям и представленным полномочиям следующих субъектов неофициального разъяснения:

– Министерство внутренних дел и КПСиСУ Генеральной прокуратуры участвуют в разъяснении вопросов проверки соответствия кандидатов, включенных в партийные списки, требованиям законодательства;

– органы государственных доходов Министерства финансов при обращении к ним заинтересованных лиц разъясняют налоговое законодательство, в том числе в части применения норм о предоставлении кандидатами декларации о доходах и имуществе;

– Министерство информации и общественного развития разъясняют вопросы деятельности СМИ в период выборной кампании, в том числе вопросы предвыборной агитации, а также в сфере деятельности политических партий совместно с Министерством юстиции Республики Казахстан;

– Министерство внутренних дел как уполномоченный орган по формированию ГБДФЛ, используемой МИО при формировании списков избирателей, и как орган, регулирующий вопросы внутренней миграции и обеспечивающий охрану общественного порядка на избирательных участках, участвует в разъяснении указанных вопросов;

– министерства обороны, иностранных дел, внутренних дел и Комитет национальной безопасности участвуют в разъяснении по вопросам формирования списков избирателей по избирательным участкам, образованным воинских частях, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также при представительствах Казахстана в иностранных государствах;

– местные исполнительные органы разъясняют вопросы по формированию списков избирателей и представлению в участковые избирательные комиссии, а также определению мест размещения агитационных печатных материалов.

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