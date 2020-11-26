В Жамбылской области обсудили профилактику правонарушений среди молодежи

Вопрос профилактики подростковой преступности является одним из важных направлений надзорной деятельности.

25 ноября в Центре правового мониторинга прокуратуры Жамбылской области (ЦПМ) начал работу Форум по профилактике правонарушений среди учащихся школ, колледжей и ВУЗов, сообщает zakon.kz.

Открывая заседание трехдневного онлайн форума, прокурор области Абдиров Н.М. отметил, что вопрос профилактики подростковой преступности является одним из важных направлений надзорной деятельности, требующей организации взаимодействия и усиления работы каждого уполномоченного органа.

В работе форума приняли участие заместитель акима области Жылкыбаев Е.Ж., начальник Департамента полиции Сулейменов Ж.К., ректора ВУЗов и директоры средне-специальных учебных заведений, представители научной сферы, которыми представлены на обсуждение проекты методических пособий и рекомендаций по предупреждению правонарушений среди обучающихся.

С целью установления системных проблем и пути их решения, форум действует в трех секторах: работа психологов и социальных педагогов, сотрудников ювенальной полиции и представителей родительских комитетов.

По итогам форума ожидается принятие ряда документов, где будут предусмотрены целевые критерии профилактической работы и правового воспитания со стороны уполномоченных органов, с акцентом на усиление воспитательной роли семьи.

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