На 630 млн тенге в Костанайской области отремонтировали 12 спортобъектов

Большой импульс в этом направлении дала программа "Дорожная карта занятости".

В регионе уделяется большое внимание развитию массового спорта для их доступности строятся новые спортивные площадки, залы и футбольные поля, а также новые объекты. Помимо этого выделяются средства и на ремонт уже действующих объектов в районах и городах местного значения, передает zakon.kz.

Большой импульс в этом направлении дала программа "Дорожная карта занятости". Только в этом году по данным управления физической культуры и спорта Костанайской области по этому направлению было реализовано 12 проектов на сумму свыше 630 млн тенге.

Так, в Джангельдинской детско-спортивной школе был сделан капитальный ремонт стадиона "Топжорган". Капитальный ремонт спортивного зала стадиона "Жигер" в Аркалыке. Текущий ремонт был сделан в Сарыкольской, Костанайской, Узункольской, Рудненской детских юношеских спортивных школах.

Вторую жизнь благодаря реконструкции получили футбольные поля на стадионах Карабалыкского, Амангельдинского и Денисовского районов.

На отреставрированных и отвечающих всем современным спортивным требованиям теперь имеют возможность тренироваться спортсмены Мендыкаринского, Карасуского, Костанайского районов, где был также сделан текущий ремонт стадионов.

В этом году в селе Камысты в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" проведена реконструкция стадиона "Юность" на 2500 посадочных мест. В ходе нее произведена замена газона футбольного поля на искусственный газон, уложено бесшовное покрытие беговой дорожки. Сделан ремонт трибун, а также ремонт баскетбольной, волейбольной, мини-футбольной площадок, установлен хоккейный корт, отремонтированы вспомогательные сооружения и административное здание.

Помимо ремонта уже имеющихся спортивных объектов в областном центре полным ходом идет строительство лыжной базы и нового Ледового дворца. Эти два объекта планируют сдать до конца года.

Лыжную базу костанайские лыжники ждали давно и вот в мае этого года в рамках программы "Дорожная карта занятости" было начато её строительство. Она будет оснащена лыже-роллерной трассой протяженностью 2,5 километра. Новый комплекс рассчитан на 72 спортсмена, для них предусмотрены все необходимые условия это раздевалки, душевые, тренерские, универсальный зал для занятий, комната отдыха.

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