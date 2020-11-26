Токаев дал ряд поручений Атамкулову

В числе важных задач Президент назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья.

Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, сообщает zakon.kz.

Президент заслушал отчет о ходе реализации государственных программ и об основных направлениях деятельности министерства за 10 месяцев текущего года.

По информации Акорды, главе государства был представлен подробный отчет о ходе реализации госпрограммы индустриализации на 2020-2025 годы. Как сообщил Бейбут Атамкулов, несмотря на продолжающуюся пандемию, с начала года наблюдается рост промышленности на 3,2 %. Кроме того, до конца текущего года дополнительно будут введены более 200 проектов, инвестиции в которые составят 995 млрд тенге.

Отдельным блоком министр доложил о том, что в рамках программы "Нұрлы жол" с начала года было открыто движение на автомобильных дорогах протяженностью 2,6 тысячи километров. Растут перевозки транзитных грузов, в том числе по направлению Китай-Европа-Китай – на 61,6 %.

По программе "Нұрлы жер" план ввода жилья составил 14,1 млн кв метров. По словам министра, до конца года планируется довести этот показатель до 15 млн кв метров, а к 2025 году всего будет построено 103 млн кв метров жилья.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Бейбуту Атамкулову поручения по основным направлениям работы ведомства. В числе важных задач Глава государства назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!