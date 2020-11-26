Нигматулин выступил на международной конференции, посвященной Дню Первого Президента

Спикер Мажилиса особое внимание уделил деятельности Парламента в нынешних условиях.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, выступая на Международной парламентской конференции ко Дню Первого Президента, подчеркнул, что основы казахстанской модели парламентаризма заложены Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сообщает zakon.kz.

Международная парламентская конференция, которую Мажилис традиционно организует ко Дню Первого Президента, в этом году посвящена роли Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанского парламентаризма.

В представительном форуме, который проходит посредством видеоконференции, принимают участие руководство и депутаты парламентов Вьетнама, Италии, России, Турции, Узбекистана, Чехии, Европейского Парламента, ТюркПА.

Говоря об актуальности темы, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул исключительную роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на всех этапах Независимости нашей страны.

Современный, успешно развивающийся Казахстан – это результат общих усилий всех казахстанцев, которые еще на заре Независимости доверили свою судьбу Первому Президенту, его способности вовремя отвечать на запросы общества, проводить реформы на опережение, видеть на годы вперед и консолидировать нацию на достижение высоких целей. Поэтому, конечно, вся новейшая история Казахстана тесно связана с личностью и политикой Нурсултана Назарбаева, с его стратегическим видением перспектив развития страны, точность которого неоднократно подтверждена самой жизнью, - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса подчеркнул, что именно реформы Нурсултана Назарбаева всегда придавали импульс дальнейшей эволюции казахстанской модели парламентаризма.

Само понятие "Парламент" и его двухпалатная структура впервые было закреплено в Конституции 1995 года, инициированной Первым Президентом Казахстана. Елбасы стал главным разработчиком и новой прогрессивной конституционной реформы, в результате которой с 2007 года в стране внедрена пропорциональная система выборов депутатов Мажилиса, а также действует новый механизм формирования Правительства на основе парламентского большинства. Итогом конституционной реформы 2017 года стало перераспределении властных полномочий от Президента к Парламенту и Правительству.

По словам Нурлана Нигматулина, именно курс на демократизацию, заложенный Нурсултаном Назарбаевым, позволил нашей стране плавно пройти период смены власти в 2019 году, когда Главой государства был избран Касым-Жомарт Токаев, который сегодня продолжает реализацию основных приоритетов развития страны, обозначенных Елбасы.

Спикер Мажилиса, подчеркнув, что демократический вектор развития является главным и для Парламента, напомнил о принятых в этом году новых поправках в конституционные законы, согласно которым усиливается роль парламентской оппозиции, в два раза снижен барьер для регистрации политических партий, а также впервые введена обязательная 30%-ая квота для женщин и молодежи в избирательных партийных списках.

Спикер Мажилиса особое внимание уделил деятельности Парламента в нынешних условиях, подчеркнув, что поддержку, в т.ч. и законодательную, получают все меры, инициированные Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым для борьбы с коронавирусом и восстановления экономического роста.

Благодаря реформам Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, казахстанский многопартийный Парламент соответствует общепринятым международным стандартам, выстраивая конструктивный диалог между обществом и властью. Открытость, ответственность и курс на дальнейшее укрепление процессов демократизации – это незыблемые парламентские ценности, заложенные Елбасы. И эта модель парламентаризма не только доказала свою состоятельность, но получила особую актуальность в нынешних непростых условиях. Это позволяет Казахстану успешно противостоять вызовам современности, - сказал Нурлан Нигматулин.

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