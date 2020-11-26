Смерть воспитанников спеццентра в Аягозе: озвучены итоги следствия

Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи воспитанникам центра спецпрокурорами направлено в суд.

Межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Управления специальных прокуроров прокуратуры ВКО завершила досудебное расследование по факту смерти воспитанников Аягузского центра оказания специальных социальных услуг, передает zakon.kz.

В ходе следствия была проведена эксгумация и две комиссионные судебно – медицинские экспертизы, в состав комиссии были привлечены детский инфекционист, кардиолог, анестезиолог – реаниматолог, нейрохирург, педиатр, эксперты – гистологи из Нур-Султана и специалисты Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг.

Согласно выводам экспертиз, смерть детей наступила в результате врожденных и сопутствующих заболеваний, таких как фиброз легких, двухсторонняя гнойная – бронхопневмония, - сообщили в Департаменте полиции ВКО.

В ведомстве признали, что в результате вскрытий у троих детей были обнаружены телесные повреждения, ранее озвученные в средствах массовой информации, но они, по данным Департамента, в причинно-следственной связи с их смертью не состоят.

В этой связи, уголовные дела по фактам получения тяжких телесных повреждений выделены в отдельное производство и переданы в Департамент полиции для дальнейшего расследования, - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

В настоящее время следствием принимаются дополнительные меры по установлению обстоятельств получения этих телесных повреждений. Уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи воспитанникам центра спецпрокурорами направлено в суд.

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